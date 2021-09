Da Redação

Erupção: lava de vulcão pode gerar gases tóxicos

A erupção do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, Espanha, que aconteceu no último domingo (18), está causando inúmeros transtornos. Moradores da região tiveram que deixar suas casas às pressas por conta da lava, que destrói tudo que há me seu caminho. Além disso, existe uma nova preocupação a respeito disso: as lavas do vulcão podem gerar gases tóxicos se atingirem o Oceano Atlântico.

Conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos, se a magma ardente atingir o mar pode haver explosões, ondas de água fervente e até nuvens tóxicas. "As nuvens criadas pela interação entre a água do mar e a lava são ácidas", explica Patrick Allard, diretor de pesquisa do instituto francês de Geofísica do Globo, em Paris, à agência de notícias France Presse.

Ainda segundo Patrick, este "encontro" era inicialmente previsto para a noite de segunda-feira (20), entretanto, não aconteceu por conta do avanço mais lento da lava na ilha de LA Palma, no arquipélago em frente à costa da África.

O magma está a cerca de 2 km do mar e avança por volta dos 200 metros por hora, mas autoridades agora evitam fazer uma nova previsão de quando as colunas de lava podem atingir a água.

A erupção do vulcão Cumbre Vieja pode durar entre 24 e 84 dias, com média geométrica de cerca de 55 dias, de acordo com cálculos do Instituto Vulcanológico, das Ilhas Canárias (Involcan). O vulcão está expelindo colunas de fumaça que alcançam centenas de metros de altura e entre 8 mil e 10,5 mil toneladas de dióxido de enxofre por dia.