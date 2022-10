Equipes da PRF utilizam gás lacrimogênio para liberar rodovia

Da Redação

A rodovia foi liberada por volta das 15h desta segunda-feira (31)

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) utilizaram gás lacrimogênio para poder desbloquear um trecho da BR-040, em Luziânia, Goiás, que havia sido interditado por caminhoneiros bolsonaristas. Eles são contra o resultado das eleições e, por conta disso, realizam protestos.

De acordo com as informações da PRF, eles foram ordenados a desbloquear a via, mas resistiram ao mandado dos agentes, que utilizaram a substância para dispersar o grupo. Alguns deles chegaram a passar mal.

A pista foi liberada na sequência e a concessionária que administra a rodovia passou tirar restos de pneus queimados pelos manifestantes para que estavam pela estrada.

Desde a noite de domingo (30), caminhoneiros passaram a contestar o resultado das urnas, falam em fraude, sem apresentar provas, e pedem intervenção militar em favor do presidente Jair Bolsonaro (PL), o que seria um golpe de estado.

Protestos ocorrem em 11 estados e no Distrito Federal.



