Equipes brasileiras começam a se reforçar para a temporada 2023

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Atacante paraguaio Ángel Romero foi anunciado pelo Timão nesta quinta-feira (15)

Com a proximidade do final da Copa do Catar, as equipes brasileiras começam a se movimentar para se reforçarem para a temporada 2023 do futebol brasileiro. Um exemplo é o Corinthians, que anunciou oficialmente nesta quinta-feira (15) o retorno do atacante paraguaio Ángel Romero.

continua após publicidade .

O jogador, que já defendeu o Timão entre 2014 a 2019, acertou o novo vínculo até o final de 2024. Pelo Corinthians, Romero conquistou os Brasileiros de 2015 e de 2017 e os Paulistas de 2017 e de 2018.

-LEIA MAIS: Problema cardíaco afasta Lucas Leiva do Grêmio por pelo menos dois meses

continua após publicidade .

Ramiro no Cruzeiro

Outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro a anunciar um reforço nesta quinta foi o Cruzeiro. A Raposa fechou com o volante Ramiro, de 29 anos, até o final de 2024. “Um orgulho muito grande de vestir a camisa de um gigante do futebol brasileiro, do futebol mundial. Estou muito feliz com esta oportunidade”, declarou o jogador em vídeo divulgado pela equipe mineira.

Reapresentação do Santos

Já o Santos iniciou oficialmente os seus trabalhos após um mês de férias. E na reapresentação do elenco do Peixe estiveram presentes os novos contratados: o zagueiro Messias, o volante Dodi, o atacante Mendoza e o lateral-direito João Lucas.

Tricolor reforçado

Uma equipe que também se movimenta no mercado é o Fluminense, que anunciou na última quarta-feira (14) a contratação do lateral-direito Guga. O jogador de 24 anos, que estava no Atlético-MG, assinou contrato com o clube das Laranjeiras até dezembro de 2025.

“É um prazer imenso vestir essa camisa, pois é um clube de uma história gigantesca. Quando tive essa oportunidade não tive dúvidas em responder que queria muito vir para botar meu nome na história desse clube também”, declarou o jogador.

Siga o TNOnline no Google News