Tremores e explosões misteriosas que assustam moradores e intrigam autoridades de Barretos, no interior de São Paulo, estão sendo investigados por uma equipe de especialistas da Universidade de São Paulo (USP). Atendendo pedido da prefeitura, a equipe do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) instalou quatro medidores de movimento subterrâneo no bairro Mais Parque, onde as ocorrências estão sendo registradas. O bairro planejado fica na zona norte da cidade, conhecida pela tradicional Festa do Peão de Barretos.

De acordo com a prefeitura, as ocorrências são registradas nas ruas MP 11 e MP 12, geralmente durante a madrugada. Os ruídos acontecem de forma episódica desde o início de novembro. Entre a noite de sexta-feira, 20, e a madrugada de sábado, 21, quatro novas ocorrências foram registradas. Alguns moradores chegaram a deixar as casas e se abrigar com parentes com receio de um possível dano nos imóveis.

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Entre as hipóteses investigadas estão eventual acomodação de terra por se tratar de uma área que sofreu intervenções recentes para a instalação das três fases do loteamento urbano, choque de pressão nas redes de distribuição de água e abertura irregular de poços artesianos. Segundo a prefeitura, qualquer conclusão depende do resultado das análises.

A página do Brazil Earthquakes / Terremotos no Brasil, que acompanha de forma independente eventos sísmicos no País, registrou um tremor de magnitude entre 1.5 e 2.0 às 21h20 de sexta-feira. Segundo perfil da rede social, moradores reportaram tremor forte, sendo o maior do enxame sísmico (sequência de tremores em uma mesma região). Outro evento às 0h37 de sábado teve magnitude estimada de 0,8.

Por causa desses tremores, a prefeitura instalou um gabinete de crise no bairro e pediu ajuda a especialistas. De acordo com o geofísico Marcelo Belentani de Bianchi, professor da USP, os equipamentos vão ajudar a mapear a origem das vibrações. Conforme o município, Bianchi coordenou a equipe com quatro técnicos de campo que fez a instalação de três sismógrafos de longo período e um acelerômetro para movimentos fortes. O sistema já entrou em operação.

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Terremoto está descartado

Na noite de sábado, 21, o prefeito Odair Silva (Republicanos) usou as redes sociais para tranquilizar os moradores. "Terremoto em Barretos: isso está descartado", diz em vídeo, gravado no bairro. "Assim que soube dos pequenos tremores e dos estrondos que estão acontecendo no Mais Parque, acionei imediatamente da Defesa Civil, através da nossa Secretaria de Ordem Pública, para que a gente estivesse monitorando o tempo todo."

O prefeito diz que também acionou o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) para saber se alguma obra estava causando a interferência e isso também foi descartado. Ele fez contato com a empresa que construiu o bairro, mas não há razão aparente para os fatos.

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Conforme o prefeito, os equipamentos instalados pela USP registraram um dos tremores ocorridos neste sábado, 21. Os dados estão sendo analisados. "Até agora a gente vinha no achômetro, naquilo que muitas vezes a gente tinha intuição. A partir de agora, a ação é técnica. Vários equipamentos instalados em vários setores da cidade, equipamentos de última geração com altíssima tecnologia, para a gente encontrar uma resposta que acalente o coração das pessoas", disse, através da assessoria de imprensa.

Equipamentos de alta sensibilidade

O especialista em estrutura sismológica do IAG-USP, Jackson Calhau, diz que os equipamentos são capazes de registrar eventos de magnitude inferior a 1, a mais fraca da escala de tremores. "São supersensíveis, registram eventos que nem mesmo a população sentiu." Ele observou que uma resposta mais detalhada sobre o que está ocorrendo em Barretos vai exigir coletas durante três ou quatro semanas.

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Há dez anos, a cidade de Bebedouro, que fica na mesma região, viveu uma situação semelhante, com estrondos e tremores. Na época, foram instalados sismógrafos e se concluiu que os movimentos tinham relação com a perfuração de vários poços profundos em uma mesma área.