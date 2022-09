Equipe da Globo é agredida durante produção de reportagem no MT

Da Redação

O caso ocorreu na quarta-feira (21), em Lucas do Rio Verde (MT)

Uma equipe de reportagem da TV Centro América, afiliada da Globo, foi agredida por um fazendeiro no momento em que produzia material para o "Globo Rural" sobre combate a incêndios em algodoeiras próximas ao município de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. O caso ocorreu na quarta-feira (21) e foi confirmado ao Splash UOL.

A agressão aconteceu quando Bruno Motta, que estava acompanhado do repórter cinematográfico Alexandre Perassoli, gravava em frente a uma algodoeira que havia sofrido um prejuízo de aproximadamente R$ 17 milhões devido a incêndios.

O repórter informou que pediu autorização para gravar dentro da propriedade, mas teve o pedido negado. Então, a equipe se dirigiu para uma rodovia fora dos limites da fazenda para iniciar as gravações.

Entretanto, durante a realização do trabalho, Bruno e Alexandre foram surpreendidos pelo proprietário da propriedade rural, que, de acordo com o repórter, chegou a tomar o celular de suas mãos e o segurou pelo colarinho da camisa.

"Fomos ameaçados. Ele fazia uma encenação como se fosse tirar algo das costas, e falou que nos buscaria em casa caso o material fosse veiculado. Em determinado momento me puxou pelo colarinho, pegou o celular da emissora das minhas mãos e não queria devolver. Não deixava nem a gente ir embora. Tentamos manter a calma para que ele também se acalmasse", disse Bruno em uma entrevista ao Splash UOL.

Segundo o repórter, a equipe da afiliada da Globo procurou a delegacia de Lucas do Rio Verde. O caso foi registrado como ameaça e preservação de direito.



A reportagem produzida pela equipe seria veiculada nos programas "+ Agro" (local) e para o "Globo Rural" (nacional). A intenção da reportagem era mostrar a estrutura de combate a incêndio das algodoeiras e o que estão fazendo durante esse tempo seco.

