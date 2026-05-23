Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Epidemia de ebola deixa 10 países africanos sob ameaça, alerta agência de saúde

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo* (via Agência Estado)
Publicado em 23.05.2026, 12:31:00 Editado em 23.05.2026, 12:41:55
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Dez países africanos, além da República Democrática do Congo (RDC), correm o risco de serem afetados pelo vírus ebola, alertou neste sábado, 23, a Agência de Saúde da União Africana (África CDC).

"Temos dez países em risco" de serem afetados, disse o presidente da África CDC, Jean Kaseya, durante uma coletiva de imprensa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Esses países são:

Sudão do Sul

Ruanda

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quênia

Tanzânia

Etiópia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Congo

Burundi

Angola

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

República Centro-Africana

Zâmbia

Há quase 750 casos suspeitos e 177 mortes suspeitas na RDC, um país com cerca de 100 milhões de habitantes onde a epidemia "se espalha rapidamente", alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) na sexta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Esta epidemia, a 17ª a afetar a RDC, "é a segunda maior que temos conhecimento no mundo", afirmou Kaseya.

O ebola causa uma febre hemorrágica mortal, mas o vírus, que provocou mais de 15.000 mortes na África nos últimos 50 anos, é menos contagioso que a covid-19 ou o sarampo.

Na ausência de uma vacina e de um tratamento aprovado para a cepa Bundibugyo do vírus, responsável pelo surto atual, as medidas para tentar conter sua disseminação baseiam-se principalmente em medidas de barreira e na detecção rápida de casos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Risco nacional e regional

Na quarta, a Organização Mundial da Saúde (OMS) que o risco de disseminação do surto de Ebola registrado na República Democrática do Congo e em Uganda é considerado alto em nível nacional e regional, mas segue baixo no restante do mundo.

O alerta foi divulgado em meio à preocupação com o avanço da doença na África Central. Segundo a OMS, o surto já provocou mais de 130 mortes suspeitas e pode durar pelo menos mais dois meses, de acordo com integrantes da equipe da organização que atuam no Congo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na terça-feira, 19, a OMS já havia demonstrado preocupação com a "escala e velocidade" da disseminação do vírus e classificou o episódio como uma emergência de saúde pública de interesse internacional, medida adotada em situações que exigem resposta coordenada entre diferentes países.

O surto envolve uma variante rara do vírus, conhecida como Bundibugyo, para a qual ainda não existem vacinas ou tratamentos aprovados. Segundo especialistas, a doença circulou por semanas sem ser detectada porque autoridades locais investigavam inicialmente outra cepa mais comum do Ebola, cujos testes deram negativo.

Com o aumento dos casos, moradores do leste do Congo relataram alta nos preços de máscaras e produtos desinfetantes. Equipes de saúde e organizações humanitárias tentam ampliar as medidas de contenção para evitar a propagação da doença.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O virologista Jean-Jacques Muyembe afirmou que o Congo aguarda o envio, pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, de doses experimentais de uma vacina desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Oxford para diferentes tipos de Ebola. Segundo ele, os testes devem avaliar a eficácia do imunizante contra a variante atual.

*Com informações de agências internacionais.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EBOLA/EMERGÊNCIA GLOBAL/OMS/AMEAÇA/EPIDEMIA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV