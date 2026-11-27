Uma enxurrada invadiu as instalações de uma ONG de proteção animal e provocou a morte de quatro cães na manhã de quarta-feira, 25, em Descalvado, no interior de São Paulo. A água atingiu a sede da Associação Protetora dos Animais de Descalvado (Apad), que também teve parte de sua estrutura danificada.

Os cães que morreram estavam em uma área destinada a animais que necessitavam de cuidados especiais. Três deles eram idosos e o quarto tinha paralisia e dificuldades de locomoção. Dois gatos idosos também foram encontrados em estado grave e encaminhados a uma clínica veterinária.

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Em um vídeo publicado nas redes sociais da associação, representantes mostram as instalações tomadas pela água e fazem um apelo. "Precisamos de ajuda mais uma vez. Olha o que aconteceu, matou os animais, os que não andavam, os velhos, doentes. Uma tragédia".

Com a inundação, os animais que sobreviveram precisaram ser retirados do espaço e distribuídos entre clínicas veterinárias, casas de apoiadores e instalações de uma universidade da cidade. A Apad abriga mais de 200 cães e gatos.

Além das perdas, a enxurrada atingiu alimentos, medicamentos e materiais utilizados na acomodação e nos cuidados dos animais. A associação agora pede doações para ajudar a manter a Apad em operação. A entidade afirmou que pretende continuar o trabalho de acolhimento e reforçou que "cada contribuição é muito importante para cuidarmos dos nossos animais".

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Os quatro cães que morreram foram velados na tarde de quinta-feira, 26, no Memorial Sinsef, em São Carlos. Vini Júnior, Léo, Toquinho e Beethoven foram encaminhados ao Crematório Metropolitano de Piracicaba após a cerimônia.

O temporal que atingiu a Apad ocorreu em um mês de chuvas acima da média em Descalvado. Até 25 de novembro, o município havia acumulado 189 milímetros de precipitação, volume equivalente a 108% da média histórica mensal, segundo dados compilados pelo Climatempo com base em estações meteorológicas e imagens de satélite do CPTEC.

A previsão indica possibilidade de novas pancadas de chuva na região durante o fim de semana. Para sábado, 28, e domingo, 29, são esperadas precipitações que podem vir acompanhadas de trovoadas, segundo o Climatempo.