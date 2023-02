Envolvido em chacina em Sinop é morto em confronto com a PM

Da Redação

Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, eram procurados desde a tarde de terça-feira

Um dos envolvidos na chacina que resultou em sete mortes em um bar localizado no município de Sinop, Mato Grosso, morreu em um confronto com a Polícia Militar nesta quarta-feira (22). Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, era considerado foragido desde o crime, na última terça-feira (21), e foi encontrado em uma área de mata distante cerca de 15 km da sede do município.

Segundo a PM, Ribeiro trocou tiros com os policiais e foi atingido. Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional de Sinop, mas não resistiu aos ferimentos.

O segundo envolvido no crime, identificado como Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, também é procurado pela polícia.

De acordo com a PM de Mato Grosso, Ezequias tem passagem pela polícia por porte de arma ilegal, roubo, formação de quadrilha, lesão corporal e ameaça. Já Edgar tem registro criminal por violência doméstica.

Os dois - armados de pistola e uma uma espingarda calibre 12 - mataram sete pessoas, incluindo uma adolescente de 12 anos, que estavam no bar. A chacina teria ocorrido após a dupla ter pedido uma partida de sinuca disputada no estabelecimento. Foram mortos o proprietário do bar, a filha adolescente, e frequentadores do estabelecimento.



Entre as vítimas também está um ex-morador de São João do Ivaí, no Paraná: Elizeu Santos das Silva, de 47 anos.

