Entregador reage a assalto, pega arma do criminoso e atira contra ele

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O fato foi registrado em Fortaleza, no Ceará

Um bandido se deu mal ao abordar um motociclista na noite do último sábado (25), isso porque ele acabou sendo baleado na tentativa de assalto. Cansado de ser alvo de criminosos, o entregador de comida por aplicativo reagiu ao roubo, tomou a arma do ladrão e efetuou um disparo contra ele. O fato foi registrado em Fortaleza, no Ceará.

continua após publicidade .

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), a situação aconteceu logo após o trabalhador, que estava acompanhado da namorada, chegar a um endereço para realizar uma entrega. Assim que o casal desceu da moto, foi abordado por um homem, que anunciou o assalto.

“Ele chegou já encostando, mandando eu dar o celular, senão ele atirava na minha cara”, disse a vítima.

continua após publicidade .

Leia também: Anitta interrompe show ao tentar impedir assalto no RJ

O rapaz entregou seu aparelho celular, porém, alguns momentos depois, entrou em luta corporal com o criminoso. "Segurei ele, lutei até o final, desarmei ele e ainda dei um tiro nele, porque ele veio para cima. Dei o tiro de defesa, ele caiu no chão e cessei. Esperei a Polícia chegar. Estou cansado de ser assaltado", desabafou o entregador.

Uma equipe da PM chegou ao local e apreendeu a arma utilizada na tentativa de assalto. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizados para atender o ladrão, visto que ele ficou ferido após ser baleado.

continua após publicidade .

Um procedimento foi registrado no 2º Distrito Policial (2º DP) e transferido para o 4º DP, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) que segue à frente das investigações visando elucidar o caso.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News