Entregador é vítima de racismo em Valinhos; Veja o vídeo - TNOnline

Um entregador de aplicativo, foi vítima de racismo em um condomínio de Valinhos, na grande São Paulo. Um dos moradores do condomínio agrediu verbalmente o entregador.

O caso foi registrado por outro morador que presenciou a agressão e os ataques racistas ao profissional. Durante a discussão, o morador ofende o entregador e o chama de "semianalfabeto", repetindo por diversas vezes que ele tem inveja da vida de pessoas bem sucedidas e que moram em condomínios como aquele.

De acordo com o motoboy, essa foi a segunda vez que ele faz entrega naquela residência e que na primeira vez o homem já havia sido arrogante, por ele demorar para encontrar o endereço da casa. O entregador informou que que na segunda vez a confusão começou devido um problema no interfone do condomínio.

"Eu falei pra ele que ele não podia fazer mais isso porque ninguém gostava desse tipo de atitude. O que ele faz é pra se mostrar superior as pessoas. Teve um momento que ele cuspiu em mim, jogou a nota no chão e disse que eu era lixo. Na frente da polícia, ele continuou com as agressões, me chamou de favelado", disse o motoboy.

O entregador registrou um boletim de ocorrência para denunciar as ações racistas e as agressões do morador. Este caso ocorreu no dia 31 de julho, mas as imagens só começaram a circular nas redes sociais nesta sexta-feira (7).

No dia em questão, a Guarda Municipal foi acionada para resolver a situação.

Os agentes encaminharam os envolvidos à Delegacia de Valinhos para tomar as devidas providências.