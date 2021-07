Entregador de app é atacado por porco durante trabalho; Veja

Da Redação

Nesta segunda-feira (19), um motociclista, que trabalha como entregador, sofreu ferimentos após ser derrubado e atacado por um porco em Franca, São Paulo. Willian de Souza Rodrigues, de 43 anos, sofreu uma perfuração de 7 centímetros nas nádegas e precisou levar 14 pontos.

Um registro do momento foi feito e está circulando nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o animal entre os carros. Na sequência, ele avança no entregador, que cai da moto.

Sem conseguir espantar o porco, o homem deixa o veículo e tenta correr para evitar ser atacado. Ele ainda usa a bolsa de entregas, mas acaba derrubado e mordido pelo animal.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu e encaminhou a vítima até uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa).

"Foi uma situação que nunca imaginei passar. Estava voltando de uma entrega, quando o animal saiu de uma mata próxima e veio para cima de mim. Tentei correr, mas caí. O que mais me chateia é que diversas pessoas estavam vendo o porco me atacar e não fizeram nada para me ajudar. Se fosse uma criança, tinha morrido", relata o entregador.