Entenda como funciona o trading esportivo

Se você está procurando uma explicação sobre como funciona o trading esportivo, então você veio ao lugar certo.

Neste guia você vai descobrir o que é trader esportivo, quais são as principais características, suas vantagens, como você pode ganhar dinheiro com a negociação esportiva, e qual é a melhor plataforma para usar.

Continue lendo para saber exatamente como funciona o trader esportivo.

O que é trading esportivo?

Se você é novo no jogo de apostas, ou um profissional experiente em busca de um novo desafio, as chances são altas de você já ter ouvido falar do conceito de trading esportivo, ou negociação esportiva.

Esta é uma técnica que tem crescido nos últimos tempos, mas pode parecer um pouco intimidante para os iniciantes.

Nos termos mais simples, o trading esportivo refere-se à prática de fazer duas apostas uma contra a outra, na mesma seleção, a fim de garantir um lucro.

Uma comparação fácil é olhar para outra prática popular: a negociação de ações. Neste exemplo, os participantes compram e vendem ações de uma empresa.

Só que em vez de operar com ações, você opera com apostas em eventos esportivos. Quem ganha ou perde, não importa. O essencial é que os preços variem.

A partir dessas variações, o negociador lucra. Assim, a regra número um da negociação esportiva é ganhar independentemente do resultado.

Como funciona o trading esportivo?

O trader esportivo funciona como os outros mercados financeiros tradicionais.

É uma espécie de negociação financeira, na qual você compra e vende ações de um evento esportivo.

Dentro de um mercado financeiro real é possível participar da venda e compra de ativos financeiros, já no caso do trading esportivo, o que está sendo negociado são as apostas.

A negociação esportiva decorre da possibilidade de mudança de preços durante a partida: o resultado parcial, quaisquer lesões dos jogadores ou a maneira simples como os adversários jogam.

É fácil entender como, dada a volatilidade das competições esportivas (afinal, é precisamente a imprevisibilidade que torna o esporte tão emocionante), investindo em apostas sobre os resultados de uma partida de futebol, por exemplo, é possível ganhar lucros potencialmente muito altos, com a negociação esportiva.

Como ganhar dinheiro assistindo futebol?

Para ganhar dinheiro efetivamente como trader esportivo, é necessário distribuir seu tempo para assistir a jogos (algo natural no dia a dia dos apaixonados por futebol), por exemplo, campeonatos de futebol, já que é claro ter que acompanhar os jogos para entender o movimento das cotações e ter uma estratégia para negociar as apostas.

A negociação esportiva é uma ótima maneira de combinar suas paixões esportivas com a chance de ganhar dinheiro. Se você deseja investir em trading esportivo, precisa se concentrar nos 4 Pilares do Sucesso que os traders desse modelo tendem a seguir.

1. Análise pré-jogo

Você pode negociar antes do início de um evento esportivo. Então, reúna dados e informações sobre as partidas, tente entender quais são as mais populares e analise as possibilidades dos resultados.

2. Análise do jogo

Quem nunca ouviu falar que o futebol é uma caixa cheia de surpresas? Então, saiba analisar o jogo à medida que ele acontece para aproveitar as oportunidades que surgem.

3. Controle Emocional

A equipe contra a qual você apostou marcou um gol inesperado? Mantenha a calma, principalmente. O controle emocional é fundamental para não tomar decisões precipitadas que podem comprometer ainda mais seus planos.

4. Gestão Bancária

Assumir o controle do banco é a mesma coisa que gerenciar suas apostas - se o valor será progressivo, se você apostará uma de cada vez, etc.

O valor que você pode ganhar em dinheiro depende apenas de seu conhecimento e suas estratégias, além do investimento. Em média, de acordo com informações, um profissional pode ganhar até 20 mil reais mensalmente.

Lembrando que o valor que você pode ganhar varia com suas estratégias e investimentos.

Qual é a melhor plataforma de trading esportivo para usar?

A Betfair é a maior plataforma de comércio esportivo do mundo.

É uma bolsa de apostas britânica que foi fundada na virada do milênio. Os fundadores Edward Wray e Andrew Black queriam atualizar o tradicional mercado de apostas no Reino Unido com uma ideia inovadora: comercializar um software de apostas que permite que os usuários apostem uns contra os outros.

A Betfair garantiu que seus clientes pudessem criar e personalizar suas próprias apostas. Assim, os clientes da Betfair impulsionaram a oferta de apostas, o que levou a multidões extremamente grandes, especialmente nos principais mercados de apostas.

Como resultado, a Betfair não atua como um provedor de apostas esportivas clássicas, mas, em vez disso, atua como uma troca de apostas.

A Bolsa de Apostas é, portanto, um método de aposta que envolve interação direta entre os apostadores.

Abrirconta na Betfair é muito simples e você pode encontrar todas as informações e métodos clicando nos links relevantes ou nos banners no site que permitem que você aproveite condições vantajosas.

O trading esportivo é lucrativo? Vale a pena?

Sim, é lucrativo e vale a pena, mas requer trabalho. É uma habilidade que precisa ser nutrida.

A melhor maneira de obter lucros consistentes na Betfair é conhecendo bem o mercado, assistindo a muitas partidas.

Uma das vantagens diz respeito aos baixos custos. Na verdade, não há taxas de negociação por operação única, mas apenas percentuais fixos que, em geral, são iguais a 5% dos lucros obtidos (do ganho).

Em caso de perda, no entanto, não há comissões a serem pagas. E o dinheiro que você ganha pode estar prontamente disponível em sua conta ou cartão em poucos minutos.

Os gráficos e análises relacionados à negociação são bastante simples de ler e os eventos esportivos cobertos pela aposta podem ser acompanhados através até mesmo do seu celular.

Quais são as vantagens e quanto você pode ganhar com a negociação esportiva

Uma das vantagens é que este setor pode movimentar muito capital em pouco tempo e gerar infinitas possibilidades de ganhar nos poucos momentos em que o jogo acontece.

Isso também depende do interesse desencadeado pela partida e da possibilidade de ter avaliações diferentes nos diferentes cenários que podem ser delineados durante a partida.

A regra geral é que quanto mais o jogo é travado, cheio de emoções e possivelmente ação, mais se torna uma fonte de possibilidades de ganho. Na verdade, é possível combinar uma atividade de lazer com uma atividade lucrativa durante o mesmo período de tempo.

Para todos os efeitos, para ter um mercado líquido e maximizar o potencial de negociação, você precisa se concentrar em seu conhecimento de mercado e estratégias.

Depois de falar sobre as vantagens de poder investir no que é a paixão de cada um, vamos pensar nas vantagens financeiras que pode haver.

O quanto você pode ganhar depende, como em qualquer outra situação, do quanto você investiu e sua propensão ao risco.

Uma das grandes vantagens dessa atividade é que em pouco tempo você saberá qual é o resultado de suas escolhas. Se você evitar ser guiado pelo coração de um torcedor e dividir sabiamente seu capital, você pode obter bons resultados sem ter que esperar pelo final da partida.

Do ponto de vista das comissões, uma vantagem é que é cobrado o percentual de despesas apenas em caso de ganho, enquanto em caso de perda não há custos adicionais.

O Trading Esportivo é seguro?

Sim, o Trading Esportivo é seguro! No entanto, você deve utilizar apenas casas de apostas online que sejam confiáveis, como o clube da aposta, onde além de apostar ou optar pelo trading esportivo, você também pode aprender tudo sobre apostas online.

Betfair é segura?

No mundo das apostas online, sabemos, o golpe está sempre virando a esquina.

Existem muitos sites que ganham com as perdas de novos clientes e que infelizmente não são confiáveis, além de serem inseguros.

No entanto, este não é o caso da Betfair, que é mundialmente conhecida, e está entre os operadores mais confiáveis do mundo.

Não sabe como iniciar no trading esportivo?

Não se preocupe! O Clube da Aposta oferece cursos gratuitos para introdução ao trading esportivo e trading esportivo intermediário. Além de cursos pagos para que você se torne um expert na negociação esportiva e possa obter muitos lucros.

Não perca tempo de abrir conta na Betfair, entre no site clique em “Abrir conta” e insira seus dados para começar a apostar e ganhar dinheiro já.