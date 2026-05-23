Entenda as regras do sorteio da Mega-Sena 30 anos, com prêmio de R$ 300 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia neste domingo (24), às 11h, o concurso especial da Mega-Sena 30 anos, com um prêmio estimado em R$ 300 milhões. A principal regra da edição comemorativa é que o prêmio não acumula, o que significa que, caso nenhum apostador acerte as seis dezenas sorteadas, o valor principal será rateado entre os ganhadores da quina. Se ainda assim não houver vencedores suficientes, o montante passará para os acertadores da quadra, elevando as chances de premiação.

LEIA MAIS: Dupla é presa em Apucarana com carro furtado de posto de saúde

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As apostas podem ser registradas até as 22h (horário de Brasília) deste sábado (23) em qualquer casa lotérica do país, pelo portal ou aplicativo Loterias Caixa, além da opção de internet banking exclusiva para clientes da instituição financeira. Para concorrer, o jogador deve escolher de seis a vinte números entre os sessenta disponíveis no volante. A aposta simples custa R$ 6, e o valor do bilhete aumenta progressivamente conforme a quantidade de dezenas marcadas. Aqueles que preferirem podem optar pela Surpresinha, modalidade em que o próprio sistema escolhe os números aleatoriamente.

Os apostadores também têm a opção de aumentar as chances participando de bolões, assinalando o campo específico no momento do jogo. Uma novidade desta edição é que, pela primeira vez, os bolões comercializados de forma online poderão ser adquiridos até uma hora antes do início do concurso. O sorteio será transmitido ao vivo pelo YouTube e Facebook das Loterias Caixa.

As informações são do G1.