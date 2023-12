Enteados matam padrasto a pauladas para defender a mãe de agressão

Um homem, de idade não revelada, foi morto a pauladas pelos enteados. O adolescente e o jovem, de 17 e 21 anos, agrediram o padrasto para defender a mãe, que foi vítima de violência por conta de ciúmes. O caso foi registrado em São Mateus, no Espírito Santo.

O padrasto foi levado para um hospital logo após o caso, ocorrido na tarde do último domingo (24). Contudo, devido aos ferimentos sofridos, o homem morreu nessa segunda-feira (25), segundo o Hospital Roberto Silvares - instituição onde estava internado.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar (PM). De acordo com as informações da corporação, uma equipe de segurança foi solicitada para comparecer à unidade de saúde. No local, a esposa disse que foi vítima de uma série de agressões por conta de uma crise de ciúmes do companheiro.

Dois filhos dela – enteados do homem – que estavam no local e viram as agressões, agiram para defendê-la. Um deles, então, teria aplicado um golpe com um pedaço de madeira no padrasto.



Os filhos foram procurados pela PM, ainda no domingo, mas não foram localizados. A mulher foi encaminhada para a Delegacia Regional de São Mateus.



De acordo com a Polícia Civil, a companheira da vítima, de 48 anos, foi ouvida e liberada, porque a autoridade policial não identificou indícios de cometimento de crime para a prisão em flagrante.

O caso está sendo investigado.

