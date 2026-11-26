O Brasil atingiu o recorde de 10,6 milhões de matrículas em cursos de graduação em 2025, o maior patamar já registrado na série histórica do Ministério da Educação (MEC). O volume representa alta de 4% em comparação a 2024, quando o país somava 10,2 milhões de alunos matriculados.

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As informações constam no Censo da Educação Superior 2025, divulgado nesta quinta-feira (26) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Na janela de uma década, entre 2015 e 2025, o total de matrículas avançou 32,4%, o que equivale a uma expansão média anual de 2,9%. Além do crescimento geral, o estudo evidencia transformações na divisão dos alunos entre as modalidades de ensino, com a primeira redução em dez anos na quantidade de cursos a distância (EaD) oferecidos, embora a modalidade siga concentrando o maior número de estudantes.

Em 2025, o país contabilizou 11.203 graduações a distância, frente a 11.297 no ano anterior, uma queda de 0,8%. O recuo acontece após um ciclo de forte expansão — especialmente durante a pandemia de Covid-19 — que elevou a oferta de cursos EaD em 253% entre 2018 e 2025. De acordo com o MEC, o movimento está ligado à Nova Política de Educação a Distância, instituída pelo Decreto nº 12.456/2025, que exige ao menos 10% de atividades presenciais na graduação EaD e institui os cursos semipresenciais, com no mínimo 50% de carga horária presencial. Contabilizada pela primeira vez no Censo de 2025, a modalidade semipresencial reuniu 880 cursos e 51.031 matrículas. Ao todo, o Brasil soma 45,7 mil cursos de graduação, divididos entre cerca de 33,6 mil presenciais e 11,2 mil a distância.

Do contingente de 10,6 milhões de matriculados em 2025, aproximadamente 5,17 milhões entraram na graduação naquele ano, alta de 3,3% sobre os cerca de 5 milhões de ingressantes de 2024. A educação a distância absorveu 3,43 milhões dos novos alunos, ou 66,3% do total, enquanto o ensino presencial recebeu 1,68 milhão e o semipresencial registrou quase 61 mil ingressantes. Na rede pública, 84% dos novos estudantes iniciaram cursos presenciais, ao passo que nas instituições privadas 73% entraram na modalidade a distância. Por grau acadêmico, os bacharelados lideraram as novas matrículas, com 2,93 milhões de ingressantes (57%), seguidos pelos cursos tecnológicos (27%) e pelas licenciaturas (16%).

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O levantamento também apontou cerca de 26 milhões de vagas ofertadas na graduação em 2025, sendo 96,1% nas instituições privadas e 3,9% na rede pública. Ainda assim, o preenchimento das vagas novas foi proporcionalmente maior nas instituições públicas, alcançando 79,5% nas universidades federais e 77,4% nas estaduais, contra 22,2% nas privadas com fins lucrativos e 18,8% nas privadas sem fins lucrativos.

O ministro da Educação, Leandro Barchini, ressaltou que concluir a graduação está ligado a melhores oportunidades de emprego e salários, afirmando que profissionais com ensino superior podem ganhar até 2,5 vezes mais do que aqueles sem formação universitária. Já o presidente do Inep, Manuel Palacios, avaliou os números como uma transformação na educação do país e chamou atenção para a ampliação do acesso ao ensino superior.