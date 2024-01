Enjoo e sangramento: o que se sabe sobre a morte de 4 jovens em SC

Siga o TNOnline no Google News

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga as circunstâncias envolvendo a morte de quatro jovens em Balneário Camboriú na manhã desta segunda-feira (1º/1). O relato de uma mulher que estava com o grupo aponta que as vítimas — de 16, 19, 21 e 24 anos —, relataram tontura, enjoo e até sangramento pouco antes de morrerem.

De acordo com reportagem do site NSC Total, a mulher contou ter ido de Brasília para encontrar o namorado, que estava na BMW. Era por volta das 3h15min quando o grupo chegou para buscá-la, já relatando um mal-estar. Como o trânsito estava intenso para conseguir ir a Florianópolis, onde estavam, teriam decidido ficar no estacionamento da rodoviária até que se sentissem melhor.

Segundo o site a sobrevivente também relatou à Polícia Militar que o carro teria ficado com o ar-condicionado ligado e os quatro jovens dentro. Ela teria optado por ficar do lado de fora, mas, por três vezes, teria ido ao veículo ver se o namorado e os amigos tinham acordado. Por volta das 7h, a jovem percebeu que o companheiro estava sangrando pela boca. Foi quando pediu ajuda.

A equipe de socorro teria encontrado os quatro em parada cardiorrespiratória. Pessoas que estavam no local ajudaram a colocar as vítimas na calçada e por 40 minutos vários profissionais da saúde tentaram reanimar os jovens, mas sem sucesso. Todos morreram antes de serem levados ao hospital. Um exame devem apontar de fato o que provocou os óbitos.

O carro passou por perícia e uma análise preliminar teria indicando uma perfuração no veículo jogando monóxido de carbono para dentro da BMW, segundo a Polícia Civil. A PM disse que não encontrou drogas ou bebida alcoólica no carro e acredita em morte acidental.

