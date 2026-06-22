Engenheiro é morto com tiro no coração pelo namorado de sua ex em festa junina

O engenheiro civil Rubens Fernandes da Costa Filho, 29 anos, foi morto com um tiro no coração na manhã deste domingo (21) no estacionamento da Festa Soul João, em Lagoa Seca (PB), no Agreste do estado. O crime aconteceu no momento em que a vítima ia embora com amigos. Um empresário foi preso em flagrante e é o principal suspeito do disparo.

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Segundo a Polícia Civil da Paraíba (PCPB), os dois se desentenderam dentro do evento e iniciaram uma confusão. Populares e seguranças separaram a briga. Cerca de 20 minutos depois, no estacionamento, o empresário efetuou um disparo na região do peito de Rubens, que morreu no local. A arma foi apreendida. O suspeito permaneceu em silêncio em depoimento.



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A motivação do crime pode estar ligada a ciúmes. A vítima e o suspeito têm uma pessoa em comum, sendo uma médica, que seria ex-namorada de Rubens (com quem terminou há seis meses) e atual namorada do suspeito de cometer o homicídio. A polícia investiga ainda a possibilidade de emboscada, já que o empresário teria esperado a vítima próximo ao carro estacionado.

Rubinho, como era conhecido, era natural de Guanabira (PB), onde atuava como engenheiro e dono de uma construtora. O sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (22) e contou com um cortejo realizado por amigos e familiares pela cidade.

Nota da organização da Festa Soul João

Os organizadores da festa em que o crime aconteceu se manifestaram através de nota à imprensa.

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"A organização da Soul João manifesta profundo pesar pelo falecimento ocorrido na área externa do evento. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos da vítima. Por respeito à família e às autoridades, não trataremos de detalhes sobre o caso, que segue sob apuração dos órgãos competentes."