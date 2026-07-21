Engavetamento entre carros e caminhões deixa cinco feridos na BR-470

Um engavetamento envolvendo dois carros e dois caminhões deixou cinco pessoas feridas na manhã desta terça-feira (21), no km 143 da BR-470, no bairro Pamplona, em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí (SC). O acidente aconteceu por volta das 6h36, próximo à entrada do Jardim Alexander, e provocou a interdição parcial da pista no sentido Blumenau. O tráfego no local foi totalmente liberado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) às 8h55, após o encerramento do socorro e a remoção dos veículos.

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O veículo mais atingido foi um Chevrolet Corsa prata, onde o motorista ficou preso às ferragens, inconsciente e com múltiplos ferimentos. Ele precisou ser desencarcerado com o auxílio de ferramentas hidráulicas e elétricas antes de ser conduzido pelo Samu ao Hospital Regional Alto Vale. No mesmo automóvel, outros dois ocupantes ficaram feridos: um homem de 26 anos sofreu lesões no rosto e outro, de 35 anos, relatou dores no tórax, sendo ambos socorridos e encaminhados ao hospital pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar.

Foto: Divulgação/CBMSC Foto: Divulgação/CBMSC

O segundo automóvel atingido na colisão foi uma Fiat Fiorino branca, conduzida por um jovem de 28 anos. Ele já se encontrava fora do carro na chegada das equipes de resgate, com ferimentos faciais e dores no peito, e também seguiu para atendimento médico no Hospital Regional.

Foto: Divulgação/CBMSC Foto: Divulgação/CBMSC

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A ocorrência envolveu ainda dois caminhões. Um deles levava sete funcionários de uma empresa terceirizada de manutenção da rodovia, resultando em um trabalhador com ferimentos leves levado ao hospital e outro que recusou atendimento no local; o motorista, de 49 anos, saiu ileso. Já o condutor do segundo caminhão, um modelo com reboque de 37 anos, sofreu dores na perna e um edema na cabeça, mas optou por não ser encaminhado à unidade de saúde. As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades de trânsito.