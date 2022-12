Engavetamento com mais de 200 veículos deixa um morto na China

Da Redação

Um engavetamento com cerca de 200 veículos resultou na morte de uma pessoa nesta quarta-feira (28)

Nesta quarta-feira (28), um engavetamento com cerca de 200 veículos resultou na morte de uma pessoa, em uma rodovia de Zhengzhou, na China. Informações da imprensa local apontam que a causa do acidente foi uma intensa neblina que dificultou a visibilidade.

As imagens do acidente assustam e mostram os carros, vans e caminhões, empilhados em um trecho da rodovia. O acidente, de acordo com a imprensa chinesa, foi registrado na ponte do rio Amarelo. Outras dezenas de pessoas ficaram feridas e presas nos veículos. Ao todo, 11 caminhões do Corpo de Bombeiros foram a local e 66 equipes de resgate atuaram.

Informações do portal Metsul, de notícias meteorológicas, indicam que a visibilidade em muitas áreas era inferior a 500 metros na e às vezes até 200 metros.

Com informações de O Tempo

