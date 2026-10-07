Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Engavetamento com ao menos 20 veículos deixa 5 feridos e interdita BR-040, na Grande BH

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um acidente provocou congestionamento com ao menos 20 veículos e engavetamento de 13 quilômetros na manhã desta quarta-feira, 7, na BR-040, em Nova Lima, região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). Cinco pessoas ficaram feridas e todas estão com quadro estável, informou a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Polícia Rodoviária Federal e EPR Via Mineira contaram seis feridos.

Informações preliminares indicam que um caminhão teria perdido os freios e, após o acidente, algumas vítimas ficaram presas nas ferragens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a EPR Via Mineira, concessionária responsável pela via, seis veículos pesados e 14 leves estão envolvidos. A concessionária registrou a ocorrência às 9h15 desta quarta-feira. Até 12h19, as equipes estabeleceram a circulação de duas faixas e estavam removendo os veículos envolvidos para liberar a rodovia no sentido Belo Horizonte.

A Fhemig disse que encaminhou cinco vítimas do acidente ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Os pacientes, quatro homens de 37, 56 e 58 anos e uma mulher de 61 anos, encontram-se estáveis e em atendimento médico neste momento.

Ainda de acordo com a concessionária, até a publicação desta matéria, são registrados aproximadamente 9 km de retenção no sentido Belo Horizonte e 4 km no sentido Juiz de Fora. Para os motoristas que seguem em direção a Belo Horizonte e precisam acessar uma rota alternativa, é possível utilizar, pelo km 549,6, em direção a Macacos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para garantir a segurança viária e orientar os usuários durante a operação, duas viaturas da EPR Via Mineira estão posicionadas em pontos de final de fila, informando os motoristas sobre as condições do tráfego e reforçando a orientação para redução de velocidade.

Na Praça de Pedágio de Itabirito, os usuários também estão sendo informados sobre o congestionamento à frente e, se necessário, orientados a utilizar postos de serviço às margens da rodovia, informou a concessionária.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BR-040 engavetamento feridos grande bh
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV