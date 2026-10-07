Engavetamento com ao menos 20 veículos deixa 5 feridos e interdita BR-040, na Grande BH

Um acidente provocou congestionamento com ao menos 20 veículos e engavetamento de 13 quilômetros na manhã desta quarta-feira, 7, na BR-040, em Nova Lima, região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). Cinco pessoas ficaram feridas e todas estão com quadro estável, informou a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Polícia Rodoviária Federal e EPR Via Mineira contaram seis feridos.

Informações preliminares indicam que um caminhão teria perdido os freios e, após o acidente, algumas vítimas ficaram presas nas ferragens.

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Segundo a EPR Via Mineira, concessionária responsável pela via, seis veículos pesados e 14 leves estão envolvidos. A concessionária registrou a ocorrência às 9h15 desta quarta-feira. Até 12h19, as equipes estabeleceram a circulação de duas faixas e estavam removendo os veículos envolvidos para liberar a rodovia no sentido Belo Horizonte.

A Fhemig disse que encaminhou cinco vítimas do acidente ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Os pacientes, quatro homens de 37, 56 e 58 anos e uma mulher de 61 anos, encontram-se estáveis e em atendimento médico neste momento.

Ainda de acordo com a concessionária, até a publicação desta matéria, são registrados aproximadamente 9 km de retenção no sentido Belo Horizonte e 4 km no sentido Juiz de Fora. Para os motoristas que seguem em direção a Belo Horizonte e precisam acessar uma rota alternativa, é possível utilizar, pelo km 549,6, em direção a Macacos.

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Para garantir a segurança viária e orientar os usuários durante a operação, duas viaturas da EPR Via Mineira estão posicionadas em pontos de final de fila, informando os motoristas sobre as condições do tráfego e reforçando a orientação para redução de velocidade.

Na Praça de Pedágio de Itabirito, os usuários também estão sendo informados sobre o congestionamento à frente e, se necessário, orientados a utilizar postos de serviço às margens da rodovia, informou a concessionária.