Engavetamento com 20 veículos causa uma morte e interdita rodovia em MG

Um grave engavetamento envolvendo 20 veículos deixou uma pessoa morta e interditou completamente a BR-262, na altura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (20). O acidente ocorreu no quilômetro 352, sob forte neblina, condição climática que reduziu drasticamente a visibilidade na pista e foi o principal fator para a colisão múltipla.

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A batida atingiu 15 carros de passeio, três caminhões e duas motocicletas. Além da vítima fatal já confirmada, o forte impacto deixou outras pessoas feridas, incluindo ocupantes que ficaram presos às ferragens. Para o atendimento da ocorrência, foi montada uma grande operação de resgate que mobilizou seis equipes do Corpo de Bombeiros. Os trabalhos de socorro médico e desencarceramento contaram também com a atuação conjunta de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), equipes da concessionária responsável pela administração da rodovia e autoridades de trânsito locais.

Em decorrência da dimensão da tragédia e da quantidade de veículos espalhados pela via, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) bloqueou totalmente a pista no sentido Pará de Minas. A corporação destacou que as equipes continuam trabalhando na remoção e no resgate, sem qualquer previsão para a liberação do tráfego. A orientação expressa das autoridades é de que os motoristas evitem transitar pela região e busquem rotas alternativas até que a rodovia seja desobstruída e segura para a circulação.



