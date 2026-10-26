Enfermeiro é atacado e morto durante atendimento a caso de ebola no Congo

Um enfermeiro foi morto e um profissional de saúde ficou gravemente ferido após serem atacados enquanto atendiam a um alerta de ebola na República Democrática do Congo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Este foi o mais recente de uma série de ataques contra profissionais de saúde e equipes de resposta que, segundo as autoridades, estão prejudicando os esforços para conter o surto de ebola que mais cresce no mundo.

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O ataque ocorreu no sábado, 24, na cidade de Bafwasende, na província de Tshopo, no leste do país, informou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em uma postagem no X.

"Todos aqueles que trabalham para proteger as comunidades contra essa doença mortal devem poder trabalhar com dignidade e segurança. A assistência à saúde deve ser sempre protegida", afirmou ele.

O diretor regional da OMS para a África, Mohamed Yakub Janabi, também condenou o ataque no X. "A desinformação e o medo nunca devem alimentar a violência", disse ele. As autoridades locais ainda não se pronunciaram sobre o ataque nem sobre os suspeitos.

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Surto de ebola já deixou mais de 4,7 mil mortos no Congo

Os dados mais recentes do Ministério da Saúde do Congo indicam que mais de 9.800 casos, incluindo mais de 4.700 mortes, foram registrados desde o início do surto de ebola em maio, tornando-o o mais mortal da história do país.

No mês passado, um político congolês foi espancado até a morte em Kivu do Norte após defender publicamente a resposta do governo ao ebola. Ele vinha pedindo à população que obedecesse às medidas de combate à doença, especialmente o distanciamento social e a lavagem das mãos, em um programa de rádio.

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Isso ocorreu depois que as autoridades lançaram uma estratégia centrada nas aldeias para combater o surto, que enfrentou resistência de alguns moradores que consideram o ebola uma farsa.

Há uma desconfiança generalizada em relação ao governo do país devido à forma como ele lidou com surtos anteriores de ebola, bem como à corrupção crônica. As equipes de resposta afirmam que o ceticismo em relação à doença entre as comunidades tem complicado os esforços para trabalhar com os moradores, inclusive em áreas remotas e novos focos de contágio que já enfrentam escassez de suprimentos médicos e profissionais de saúde.

Em maio, no início do surto, duas tendas em postos de saúde foram incendiadas em dois ataques separados em apenas uma semana por moradores enfurecidos.

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Aqueles que estão na linha de frente da resposta ao surto já haviam afirmado que alguns membros de várias equipes de resposta foram mantidos em cativeiro em algumas zonas de saúde, e que algumas equipes responsáveis por enterros seguros e dignos foram ameaçadas.