Enfermeira é julgada pelo envenenamento de 17 bebês

A enfermeira britânica Lucy Letby, de 32 anos, foi a julgamento no Reino Unido pelo envenenamento, com injeções de ar e insulina, de 17 bebês durante o período de um ano. Dessas 17 crianças, sete não resistiram e faleceram.

Segundo o promotor do caso, Nick Johnson, foi observado um aumento na taxa de mortalidade entre os recém nascidos no hospital em que trabalhava. Esse aumento se deu após sua contratação como enfermeira na ala dos recém nascidos. Ao procurar a causa desse aumento repentino de mortes, foi encontrado um fator comum a todas elas. As mortes ou desmaios de bebês saudáveis acontecia repentinamente e, sempre, na presença de Lucy.

Enquanto Letby trabalhava no turno da noite, esses fatos estranhos eram registrados pela noite. A partir do momento que a enfermeira foi transferida para o turno do dia, os desmaios e mortes de recém nascidos saudáveis também acompanhou a enfermeira.

De acordo com Johnson, todas as mortes foram causadas por envenenamento com insulina e a enfermeira era a “presença malévola” em todos os momentos em que as crianças morreram ou tiveram seus quadros agravados.

A defesa de Lucy Letby nega todas as acusações.

O julgamento está em andamento.

Com informações do GMC Online

