Enfermeira é assassinada com facada no peito; adolescente é apreendida

Enfermeira Gabrieli Batistella, 29 anos — Foto: Reprodução/Redes sociais

Na tarde de quarta-feira (18), uma mulher de 29 anos morreu com um golpe de faca no peito, o assassinato foi em Campo Erê, no Oeste de Santa Catarina. Uma adolescente de 16 anos foi apreendida.

A vítima, Gabrieli Regina Batistella, 29 anos, era enfermeira, morava em Palma Sola e trabalhava no hospital Santa Rita de Cássia.

Conforme informações da Polícia Civil, Gabrieli estava passeando na casa da avó, que reside em Campo Erê. Pelo que foi apurado, a vítima e a mãe da adolescente autora das facadas, estavam na residência da avó. Elas faziam bolachas e ingeriam bebidas alcoólicas.

À tarde a adolescente foi até a casa chamar a mãe, e houve uma discussão. Momento em que a menor pegou uma faca e desferiu um golpe no peito de Gabrieli.

A vítima chegou a ser socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital de Palma Sola, mas não resistiu a gravidade do ferimento.

Ainda segundo a Polícia Civil, a adolescente matou a enfermeira por motivo fútil e de uma forma que dificultou a defesa da vítima.

Com informações do Portal G1

