Enfermeira cai de ribanceira e morre ao passar repelente durante trilha

A enfermeira Rosemary da Silva Garcia, de 59 anos, morreu no último domingo após escorregar e cair de uma trilha íngreme na região das Grutas do Spar, em Inoã, distrito de Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu no início da tarde, no momento em que a vítima caminhava com um grupo de 15 pessoas em direção ao ponto onde praticariam rapel. Segundo testemunhas, a mulher parou perto de um declive para aplicar repelente e, ao levantar uma das pernas, perdeu o equilíbrio no terreno formado por pedras e pedregulhos.

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De acordo com os relatos repassados por testemunhas à Polícia Militar, a enfermeira utilizava os equipamentos de segurança necessários para a atividade, como capacete e luvas, mas a grande quantidade de mosquitos no local a motivou a interromper a caminhada na borda da trilha. Um homem que a acompanhava relatou que a queda aconteceu de maneira muito rápida. O instrutor do grupo ainda tentou segurar a vítima pelo braço, mas quase foi arrastado junto e precisou se agarrar a uma raiz para evitar a própria queda. Testemunhas afirmaram que não houve tempo hábil para qualquer outra ação de resgate sem que mais vidas fossem colocadas em risco.

O corpo da vítima foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Tribobó, no município de São Gonçalo. O caso é investigado pela Polícia Civil por meio da 82ª Delegacia de Polícia de Maricá, que já realizou perícia no local e ouviu os presentes para esclarecer todas as circunstâncias do acidente. Em nota oficial, a Prefeitura de Maricá esclareceu que as Grutas do Spar ficam em uma antiga área de mineração particular desativada há cerca de 50 anos, inserida nos limites do Refúgio de Vida Silvestre Municipal. Por se tratar de uma propriedade privada, o poder público municipal ressaltou que não tem responsabilidade sobre a autorização ou a fiscalização das práticas esportivas realizadas na área.



