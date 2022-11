Enem trouxe questão sem resposta certa que deveria ser anulada, dizem cursinhos

Ítalo Lo Re (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma das questões do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado neste domingo, 20, não tem resposta certa e deveria ser anulada. Isso é o que avaliam cursinhos consultados pelo Estadão após o encerramento do exame. A hipótese de parte deles é que houve um erro de digitação no item, que aparece no caderno de Matemática e se utiliza de uma expressão algébrica para falar sobre salário. A questão é a 175 na prova amarela, 141 na rosa e 157 nos exames cinza e azul.

continua após publicidade .

Na questão, os estudantes têm de assinalar a expressão algébrica que melhor representa o salário do funcionário de uma loja. Segundo o enunciado, ele recebe R$ 675 fixos e mais uma quantia variável de comissão. Em determinadas alternativas do item, porém, aparece o número 625.

"A gente acredita que o gabarito seria letra D, porém, há um erro digitação nas opções", diz Ademar Celedônio, diretor de Ensino e Inovações Educacionais do SAS Plataforma de Educação. Esse possível erro teria invalidado a possível opção correta. "Por não existir alternativa correta, essa questão provavelmente será anulada".

continua após publicidade .

Coordenador de Matemática do Curso Anglo, Rodney Luzio avalia que a questão, que aborda a modelagem de uma função de duas sentenças, "é até muito simples". "Mas a gente acredita que houve um erro de digitação, porque no enunciado fala que a parte fixa é 675 e alternativa que o Enem deveria julgar como correta, que é a D, está como 625?, explica.

A avaliação é similar à de Giuseppe Nobilioni, coordenador de Matemática do Objetivo. "A questão 175 (do caderno amarelo) não tem alternativa correta", afirma. Em gabarito extraoficial divulgado neste domingo, o colégio deixou a resposta do item em branco.

O gabarito oficial será disponibilizado online pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep) em até três dias úteis após a aplicação das provas. O Inep ainda vai divulgar quando as notas serão publicadas em seu site, por meio de acesso individual do participante com login, no endereço (enem.inep.gov.br/participante).