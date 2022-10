Enem: locais das provas são divulgados; candidatos relatam instabilidade em site

Renata Okumura (via Agência Estado)

Os locais das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 foram divulgados nesta segunda-feira, 24. A página do participante apresentou instabilidades, segundo relatos de candidatos. Procurado pela reportagem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disse que o acesso à plataforma gov.br está intermitente em função de uma manutenção que é realizada pelo Ministério da Economia.

"Não há qualquer tipo de inconsistência na página do participante do Enem e, assim que o acesso ao gov.br for normalizado, todos os participantes conseguirão conferir o cartão de confirmação de inscrição", acrescentou o instituto em nota.

Mais cedo, nas redes sociais, alguns usuários, que tentaram acessar a página do participante, disseram que apenas aparecia o aviso de "falha de comunicação". O Ministério da Economia, por sua vez, ainda não havia se pronunciado sobre a instabilidade na plataforma gov.br. até a publicação desta matéria

Na edição deste ano, nos dias 13 e 20 de novembro, 3.396.632 estudantes estão aptos a realizar o exame.

Confira informações sobre a aplicação das provas:

13 de novembro (domingo):

Provas de linguagens (40 questões de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol) e ciências humanas (45 questões) - além da redação.

20 de novembro (domingo):

No segundo dia de prova, os participantes farão as avaliações de matemática (45 questões) e ciências da natureza (45 questões).

Abertura dos portões: 12h;

Fechamento dos portões: 13h;

Início das provas: 13h30;

Término das provas (1º dia): 19h;

Término das provas (2º dia): 18h30;

Permissão para sair do local com o caderno da prova: Apenas nos 30 minutos finais da aplicação do exame.

Como determinado pelo edital, o exame prevê utilização de máscaras de proteção contra a covid-19. No entanto, o uso está liberado em localidades onde não haja decreto obrigatório. O gabarito das provas objetivas estará disponível no portal do Inep até o terceiro dia útil após o último dia de aplicação.