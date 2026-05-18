TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
MUDANÇAS

Enem: alunos de escolas públicas terão inscrição automática e exame volta a certificar Ensino Médio

Expectativa é que 80% dos concluintes da rede pública façam a prova onde estudam; notas passarão a impactar repasses do Fundeb a partir de 2027

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 17:48:37 Editado em 18.05.2026, 17:48:32
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Enem: alunos de escolas públicas terão inscrição automática e exame volta a certificar Ensino Médio
Autor Foto: Angelo Miguel/MEC

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta segunda-feira (18) mudanças estruturais para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que incluem a criação de 10 mil novos locais de prova e a inscrição automática para estudantes concluintes da rede pública. As medidas, oficializadas por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União, preveem a integração do Enem ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O objetivo do governo é utilizar os resultados do exame para avaliar a qualidade do ensino no país e facilitar o acesso dos participantes, aproximando a aplicação da realidade dos estudantes.

📰 LEIA MAIS: Polícia investiga denúncia sobre localização dos corpos de primas desaparecidas no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A principal meta logística da ampliação dos locais de prova é reduzir o número de alunos que precisam viajar para outros municípios para prestar o exame. A estimativa do MEC é que 80% dos concluintes da rede pública realizem as provas nas próprias escolas onde estão matriculados. Para a parcela de candidatos que ainda necessitar de deslocamento para outras unidades, o ministério informou que estuda formas de implementar ações de apoio para o transporte intermunicipal. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) também poderá organizar aplicações complementares dentro das escolas públicas para garantir a participação dos alunos.

Com a implementação da inscrição automática, todos os matriculados na terceira e quarta séries de escolas públicas estarão previamente cadastrados no Enem. Esses estudantes precisarão acessar o sistema apenas para confirmar detalhes específicos, como a opção de língua estrangeira, o município da prova e eventuais necessidades de atendimento especializado. Outra alteração significativa é o retorno do exame como ferramenta para a certificação de conclusão do ensino médio ou para a emissão de declaração parcial de proficiência, seguindo as normas a serem estabelecidas pelo Inep e pelas instituições certificadoras.

Além de se manter como o principal mecanismo de acesso à educação superior e a programas de financiamento estudantil, o Enem servirá como referência de qualidade para o ensino no Brasil. O Inep estabelecerá novos padrões de desempenho esperados para os concluintes com base nos resultados das provas. A partir de 2027, o desempenho dos alunos no exame passará a ser utilizado no cálculo de indicadores que impactam diretamente os repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). As regras de acessibilidade, atendimento especializado e o direito à reaplicação por problemas logísticos seguem garantidas conforme os editais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EDUCAÇÃO ENEM ENSINO MÉDIO Inscrição Automática MEC
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV