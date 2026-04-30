Enem 2026: Prazo para solicitar isenção da taxa termina nesta quinta (30)

Termina às 23h59 desta quinta-feira (30) o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. O período de solicitações, que originalmente se encerraria em 24 de abril, foi ampliado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em uma semana, permitindo que mais estudantes garantam a gratuidade no exame.

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Têm direito ao benefício os estudantes que estão cursando o último ano do ensino médio em escolas da rede pública em 2026, além de candidatos que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais na rede privada, desde que comprovem renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio. O direito também se estende aos membros de famílias de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Candidatos que obtiveram a isenção em 2025, mas não compareceram aos dois dias de prova, devem obrigatoriamente justificar a falta para ter direito ao benefício novamente. O processo exige o envio de documentação comprobatória, como atestados médicos, boletins de ocorrência, certidões de casamento ou de óbito na família, mandados de prisão ou documentos que atestem atividade profissional e escolar no dia do exame. O Inep esclarece que não serão aceitos documentos autodeclaratórios ou emitidos por pais e responsáveis.

Para realizar o pedido ou a justificativa, o participante deve acessar a Página do Participante, informar CPF e data de nascimento, e preencher o questionário socioeconômico de 23 perguntas. Após o envio dos dados e o preenchimento do endereço, o sistema gera a confirmação da solicitação. De acordo com o cronograma oficial, o resultado dos pedidos de isenção será divulgado em 13 de maio, com período de recursos entre os dias 13 e 19 do mesmo mês. O resultado final após os recursos está previsto para o dia 25 de maio.

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É importante ressaltar que a aprovação da isenção não significa que o candidato está inscrito no Enem 2026. Todos os interessados em realizar as provas, sejam eles isentos ou pagantes, deverão realizar a inscrição formal na Página do Participante em período que ainda será divulgado pelo Inep por meio de editais específicos.