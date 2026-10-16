Enem 2026: prazo para escolher entre inglês e espanhol termina neste domingo (18)

Os estudantes inscritos automaticamente no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 têm até este domingo (18) para acessar a Página do Participante e escolher o idioma da prova de Língua Estrangeira, optando entre inglês e espanhol. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) alerta que aqueles que não registrarem a escolha dentro do prazo terão o inglês atribuído de forma irreversível pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A prova de idiomas integra a área de Linguagens e Códigos, sendo composta por cinco questões de múltipla escolha focadas em interpretação e compreensão de textos.

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Além de definir a língua estrangeira, os candidatos contemplados pela inscrição automática precisam preencher o questionário socioeconômico no mesmo portal para garantir o acesso ao Cartão de Confirmação, documento que informa o local do exame. A inscrição automática é uma novidade desta edição, direcionada aos concluintes do Ensino Médio da rede pública com base nos dados cruzados entre o Ministério da Educação (MEC) e as secretarias estaduais. Ao todo, o Enem 2026 contabiliza mais de cinco milhões de inscritos no Brasil. Apenas no Paraná são 221,7 mil candidatos, dos quais 139,6 mil contam com a isenção da taxa.

As provas do exame estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro. Nos dois domingos de aplicação, os portões abrem às 12h e fecham pontualmente às 13h, com o início do certame às 13h30, pelo horário de Brasília. No primeiro dia, dedicado a Linguagens, Ciências Humanas e à Redação, os estudantes terão cinco horas e meia para concluir o teste. No segundo dia, com questões de Ciências da Natureza e Matemática, a duração máxima será de cinco horas. O candidato deve comparecer ao local portando obrigatoriamente um documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em tubo transparente.

A escolha do idioma da prova levanta debates pedagógicos, especialmente no Paraná, onde a oferta de espanhol nas escolas públicas é assegurada por emenda constitucional para os anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Especialistas apontam que a semelhança do espanhol com o português costuma atrair os candidatos, mas alertam que a familiaridade não torna a prova menos exigente.

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Na rede estadual paranaense, a língua espanhola também desempenha um importante papel de inclusão, servindo como elo de convivência para cerca de 15 mil alunos imigrantes de países como Venezuela, Cuba e Paraguai. O fomento ao idioma ocorre ainda por meio do Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (Celem), programa que completa 40 anos em 2026 ofertando cursos gratuitos à comunidade escolar e população em geral.