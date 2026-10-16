Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
EXAME

Enem 2026: prazo para escolher entre inglês e espanhol termina neste domingo (18)

Estudantes da rede pública que perderem o prazo farão obrigatoriamente o teste de inglês

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Enem 2026: prazo para escolher entre inglês e espanhol termina neste domingo (18)
Autor As provas do exame estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro - Foto: AEN

Os estudantes inscritos automaticamente no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 têm até este domingo (18) para acessar a Página do Participante e escolher o idioma da prova de Língua Estrangeira, optando entre inglês e espanhol. A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) alerta que aqueles que não registrarem a escolha dentro do prazo terão o inglês atribuído de forma irreversível pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A prova de idiomas integra a área de Linguagens e Códigos, sendo composta por cinco questões de múltipla escolha focadas em interpretação e compreensão de textos.

- leia mais: Paraná alerta para a atualização da caderneta de vacinação e destaca novas regras para pólio

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Além de definir a língua estrangeira, os candidatos contemplados pela inscrição automática precisam preencher o questionário socioeconômico no mesmo portal para garantir o acesso ao Cartão de Confirmação, documento que informa o local do exame. A inscrição automática é uma novidade desta edição, direcionada aos concluintes do Ensino Médio da rede pública com base nos dados cruzados entre o Ministério da Educação (MEC) e as secretarias estaduais. Ao todo, o Enem 2026 contabiliza mais de cinco milhões de inscritos no Brasil. Apenas no Paraná são 221,7 mil candidatos, dos quais 139,6 mil contam com a isenção da taxa.

As provas do exame estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro. Nos dois domingos de aplicação, os portões abrem às 12h e fecham pontualmente às 13h, com o início do certame às 13h30, pelo horário de Brasília. No primeiro dia, dedicado a Linguagens, Ciências Humanas e à Redação, os estudantes terão cinco horas e meia para concluir o teste. No segundo dia, com questões de Ciências da Natureza e Matemática, a duração máxima será de cinco horas. O candidato deve comparecer ao local portando obrigatoriamente um documento oficial de identificação com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em tubo transparente.

A escolha do idioma da prova levanta debates pedagógicos, especialmente no Paraná, onde a oferta de espanhol nas escolas públicas é assegurada por emenda constitucional para os anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. Especialistas apontam que a semelhança do espanhol com o português costuma atrair os candidatos, mas alertam que a familiaridade não torna a prova menos exigente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Na rede estadual paranaense, a língua espanhola também desempenha um importante papel de inclusão, servindo como elo de convivência para cerca de 15 mil alunos imigrantes de países como Venezuela, Cuba e Paraguai. O fomento ao idioma ocorre ainda por meio do Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (Celem), programa que completa 40 anos em 2026 ofertando cursos gratuitos à comunidade escolar e população em geral.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EDUCAÇÃO Enem 2026 Espanhol Inglês língua estrangeira
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV