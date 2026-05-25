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ENSINO SUPERIOR

Enem 2026: inscrições começam nesta segunda (25)

As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 08:16:41 Editado em 25.05.2026, 08:16:35
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Enem 2026: inscrições começam nesta segunda (25)
Autor Nos dias de prova, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília - Foto: Vinícius Schmidt/Metrópoles

Começa nesta segunda-feira (25) o período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Os candidatos interessados têm até o dia 5 de junho para garantir a participação na prova, processo que deve ser realizado exclusivamente pela Página do Participante, mediante acesso com a conta Gov.br. As provas desta edição serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em todos os estados e no Distrito Federal.

Para confirmar a inscrição, o participante que não possui isenção precisa pagar a taxa de R$ 85, com vencimento programado para o dia 10 de junho.

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Uma das facilidades previstas no edital deste ano é a inscrição pré-preenchida destinada aos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, recurso que utiliza os dados do sistema MEC Gestão Presente para agilizar o cadastro. Já os candidatos que solicitaram a isenção da taxa no mês de abril podem conferir o resultado da análise diretamente na plataforma de inscrição.

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O prazo que se encerra em 5 de junho também é válido para aqueles que precisam solicitar atendimento especializado ou tratamento pelo nome social. Os resultados iniciais desses pedidos serão divulgados no dia 19 de junho, abrindo-se um período para recursos entre 22 e 26 do mesmo mês, com o veredito final previsto para 3 de julho.

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Em relação à logística dos dias de exame, os portões de acesso aos locais de prova abrirão às 12h e fecharão pontualmente às 13h, pelo horário de Brasília, com o início da aplicação marcado para as 13h30.

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A estrutura de avaliação do exame segue o modelo consolidado ao longo dos anos. No primeiro domingo, os participantes enfrentarão as questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e a prova de redação. No segundo dia, o foco será nas provas de Ciências da Natureza e Matemática.

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O Enem mantém-se como a principal porta de entrada para o ensino superior no país, atuando como critério fundamental para o acesso a programas federais como Sisu, Prouni e Fies, além de viabilizar o ingresso em diversas universidades públicas, privadas e até mesmo em instituições internacionais conveniadas.

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