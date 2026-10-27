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Enem 2026: Inep divulga locais de prova; saiba como consultar

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), publicou nesta terça-feira, 27, os locais de prova da edição de 2026 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para conferir, os candidatos devem abrir a Página do Participante e acessar o Cartão de Confirmação de Inscrição. O documento também traz o número de inscrição, a data, o horário e o local de prova, além de registrar que o inscrito terá direito a atendimento especializado ou ao tratamento pelo nome social, se for o caso.

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro dia do Enem, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo dia, os participantes fazem as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como as de matemática e suas tecnologias. São 45 questões em cada área do conhecimento.

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Nos dois dias de aplicação, os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados às 13h, com início da aplicação às 13h30. No primeiro domingo, o exame terminará às 19h; e no segundo, meia hora mais cedo, às 18h30.

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no portal do Inep, até o 10° dia útil após o 2° dia de aplicação.

As notas podem ser aproveitadas tanto para o candidato disputar uma vaga em universidades públicas via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) quanto para concorrer a bolsas nas instituições particulares pelo Programa Universidade para Todos (ProUni).

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