Enem 2023: São Paulo terá gratuidade de metrô, trens e ônibus intermunicipais

Por causa da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos dois domingos, 5 e 12 de novembro, o Governo de São Paulo determinou a gratuidade no metrô, trens e ônibus metropolitanos, conforme anúncio feito na quinta-feira de Finados, 2. Na ocasião, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) assinou o decreto estadual que estabelece a gratuidade em todas as cidades atendidas pelo sistema estadual de transporte público metropolitano de São Paulo. "A medida foi publicada em edição extra do

continua após publicidade

na quinta-feira e abrange todos os serviços de ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) nas regiões metropolitanas e de trens da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), ViaQuatro e Via Mobilidade na capital paulista e Grande São Paulo. A gratuidade será concedida entre 9 horas e 21 horas nos dois dias de provas, em todas as cidades atendidas pelo sistema estadual de transporte público metropolitano, da mesma forma como foi anunciado anteriormente o funcionamento do esquema referente aos ônibus municipais da cidade de São Paulo. Conforme o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou na terça-feira, 31, a cidade de São Paulo também irá disponibilizar ônibus de graça nos próximos dois domingos. Será permitido embarcar e desembarcar pela mesma porta, sem pagamento da tarifa. O objetivo é facilitar o acesso dos candidatos aos locais de prova. "A gratuidade será concedida entre 9h e 21h nos dois dias de provas, em todas as cidades atendidas pelo sistema estadual de transporte público metropolitano. Tanto no dia 5 como no dia 12, o Governo de São Paulo vai monitorar o fluxo de passageiros nos veículos da EMTU e no transporte sobre trilhos para avaliar a necessidade de reforço perto dos horários de início e encerramento das provas", afirmou ainda o governo estadual. Na capital paulista, a gratuidade no Metrô, CPTM e EMTU será coordenada com a liberação das viagens sem tarifa nos ônibus da São Paulo Transporte (SPTrans). "A SPTrans irá monitorar a operação dos ônibus ao longo dos dois domingos e reforçar a frota de algumas linhas que operam em trajetos que atendem locais de prova com grande movimentação de estudantes", acrescenta o município. No dia das provas, os portões de acesso ao ambiente do exame serão abertos às 12 horas (horário de Brasília) e fechados às 13 horas. A aplicação da prova começará às 13h30 em ambos os dias, conforme publicação no edital.

- Abertura dos portões - 12 horas; - Fechamento dos portões - 13 horas; - Início das provas - 13h30; - Término das provas 1º dia - 19 horas. - Término das provas 2º dia - 18h30. No primeiro dia, os candidatos realizam as provas de linguagens (40 questões de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol), ciências humanas (45 questões) - além da redação. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração. No segundo dia, os participantes fazem as avaliações de ciências da natureza (45 questões) e matemática (45 questões). A aplicação terá 5 horas de duração, contadas a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas.

continua após publicidade

- Data das provas: 05 e 12/11/2023; - Divulgação dos gabaritos: 24/11/2023; - Resultados: 16/01/2024.