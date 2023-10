Enem 2023: candidatos alocados a mais de 30 km de casa poderão pedir reaplicação, diz Inep

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) anunciou nesta segunda-feira, 30, que estudantes que foram alocados a mais de 30 quilômetros de suas residências poderão pedir reaplicação da prova. De acordo com o Inep, cerca de 50 mil pessoas estão nessa situação.

continua após publicidade

Em nota divulgada nesta segunda-feira, o Inep afirmou que os estudantes que estiverem com esse problema poderão fazer a prova nos dias 12 e 13 de dezembro. Os pedidos de reaplicação poderão ser feitos na página do participante entre os dias 13 e 17 de novembro. As solicitações serão analisadas pelo instituto.

Nas últimas semanas, candidatos relataram problema na alocação para fazer o Enem. Há relatos, por exemplo, de estudantes que moram na região da Vila Mariana, zona sul de São Paulo, e terão de fazer a prova em Taboão da Serra, município da região metropolitana.

continua após publicidade

Após inúmeras queixas, o Inep decidiu proporcionar outra data para que esses estudantes façam a prova. O órgão frisou, no entanto, que apenas cerca de 1% dos candidatos foi afetado pelo problema e que a maior parte deles está em grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

"A metodologia do Enem permite a comparabilidade das notas e a igualdade de condições entre os participantes", explicou o Inep ao fixar uma data alternativa.

Cerca de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas no Enem, que ocorre nos dias 5 e 12 de novembro. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h. No primeiro dia, os candidatos realizam as provas de linguagens, ciências humanas e redação até 19h. No outro domingo, os participantes fazer as avaliações de matemática e ciências da natureza até 18h30.