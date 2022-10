Enem 2022: saiba como descobrir seu local de realização da prova

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nos dias 13 e 20 de novembro, 3.396.632 estudantes farão o Enem 2022. Local de prova vai ser informado pelo Inep

Falta menos de um mês para a a aplicação do Enem 2022. Nesta edição, as provas ocorrerão nos dias 13 e 20 de novembro. Quase 4 milhões de estudantes irão participar, e saber todas as informações sobre o exame é imprescindível.

continua após publicidade .

Novamente realizada em dois domingos consecutivos, no primeiro dia, 13 de novembro, os candidatos precisarão atestar seus conhecimentos nas provas de Linguagens (40 questões de Língua Portuguesa e 5 de língua estrangeira), Ciências Humanas (45 questões) e também a redação.

LEIA MAIS: Universidades do PR ofertam mais de 10 mil vagas em vestibulares; veja

continua após publicidade .

Já no segundo domingo, em 20 de novembro, os participantes farão as provas de Matemática (45 questões) e Ciências da Natureza (45 questões).





Quando sai o local da prova do Enem 2022?

Ainda sem data estipulada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), a previsão é que a divulgação do local de prova aconteça no final deste mês de outubro. O candidato do Enem 2022 deve acompanhar a sua situação de inscrição por meio do endereço eletrônico.

continua após publicidade .





Cartão de Inscrição

Além do local e endereço de realização do exame, o cartão de inscrição trará diversas informações necessárias para o participante, como:

Nome completo;

Número da inscrição;

Número do CPF;

Versão de prova escolhida (impressa ou digital);

Data e a hora do exame;

Indicação da solicitação de tratamento pelo nome social aprovada, caso tenha sido solicitada;

Opção de língua estrangeira selecionada;

Demais orientações relativas a prova.





continua após publicidade .

É válido lembrar que não é obrigatório imprimir o cartão de confirmação de inscrição do Enem. No entanto, é importante que os participantes tenham em mãos esse documento no dia da prova, pois com ele fica mais fácil de encontrar a sua sala.





Fonte: Informações Enem 2022.

Siga o TNOnline no Google News