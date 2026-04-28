Enel tenta restabelecer energia de imóveis no centro de SP; concessionária culpa Sabesp

Mais de 6 mil imóveis na região central de São Paulo ficaram sem energia elétrica na manhã desta terça-feira, 29. Segundo a distribuidora de energia Enel, o problema teve relação com uma escavação da Sabesp na Rua Itacolomi, perto da Avenida Higienópolis. Ruas como Paim, Frei Caneca e Augusta foram afetadas e ficaram sem energia durante a madrugada até o início da manhã. Ao todo, 6.800 clientes foram atingidos.

Em nota, a concessionária informou que, por volta das 9h00, o serviço foi restabelecido para 2.158 clientes (31,5%): "Equipes da distribuidora seguem atuando no local para isolar o trecho afetado e normalizar o fornecimento para os demais clientes o mais breve possível. A companhia também disponibilizou geradores em pontos estratégicos para minimizar o impacto."

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Já a Sabesp informou que enviou equipe ao local para verificar se o problema foi causado por ela. Em nota, a companhia afirmou que "tomará as medidas necessárias para solucioná-lo caso o problema seja de responsabilidade dela".

Problemas na região

Um outro "apagão" afetou parte do centro de São Paulo em fevereiro. Um problema em uma instalação subterrânea da rua Paim foi responsável pela falta de energia elétrica que deixou 20 mil pessoas com instabilidade no abastecimento entre 4 e 7 de fevereiro.

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Geradores foram fornecidos para abastecer prédios da área, mas não eram suficientes para todas as residências. Dois dias após o início do problema, a causa do desligamento de luz foi encontrada. Segundo a Enel, um equipamento, semelhante a um disjuntor, foi desligado, causando a interrupção de energia na região.