Encerramento das inscrições para o concurso da Prefeitura de Cambé

Concurso público da Prefeitura de Cambé encerra as inscrições nesta quinta-feira (06)

A prova está programada para 6 de agosto e salários variam de 1 mil e 800 reais a mais de 8 mil.

O Concurso Público da Prefeitura de Cambé, que prevê a contratação de profissionais para saúde, assistência social, obras, fazenda e procuradoria jurídica, entre outras áreas. Será realizado pela FAUEL, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, e vai selecionar candidatos para vagas de Nível superior, entre elas Advogado, Biólogo, Contador, Dentista e Agrônomo; além de profissionais de Nível técnico e de Nível médio.

A inscrição e o pagamento da taxa devem ser feitas diretamente no site da Fundação. Segundo a Prefeitura de Cambé, para os cargos de nível técnico e médio a taxa é de R$ 70 e para os de nível superior é R$ 100. No total, são 27 oportunidades e existem vagas para afro-brasileiros e Pessoas com Deficiência. De acordo com a Prefeitura, o processo seletivo também prevê a formação de cadastro reserva, que poderá ser usado a depender das necessidades do Município.

Todas as informações sobre o concurso, como requisitos necessários para concorrer às vagas e outros dados, estão disponíveis no site da FAUEL e no Portal da Prefeitura de Cambé.

