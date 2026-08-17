Encceja 2026 será aplicado em todo o país neste domingo (23)

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2026 será aplicado neste domingo (23) em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. A avaliação gratuita e voluntária, organizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é voltada para jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio na idade regular. O resultado do exame pode ser utilizado por secretarias de Educação e institutos federais parceiros para a emissão do diploma de conclusão, conforme os critérios de cada instituição certificadora.

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Antes de se deslocarem para a avaliação, os candidatos devem acessar a Página do Participante na internet para consultar o Cartão de Confirmação da Inscrição, onde consta o endereço do local da prova. O Inep orienta os inscritos a fazerem essa verificação com antecedência e planejarem o trajeto para evitar imprevistos no dia da aplicação. Além da consulta on-line, a informação sobre os locais de prova pode ser obtida por telefone pela Central de Atendimento no número 0800 616161, que agora conta com um assistente virtual automatizado para o atendimento dos participantes.

As avaliações serão divididas nos turnos da manhã e da tarde, mantendo o mesmo cronograma tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. No período matutino, os portões serão abertos às 8h e fechados rigorosamente às 8h45, com as provas ocorrendo das 9h às 13h. Já no turno da tarde, a abertura dos portões acontece às 14h30 e o fechamento será às 15h15, com aplicação das 15h30 às 20h30. O Inep reforça a importância da pontualidade, ressaltando que não será permitida a entrada de nenhum participante após o encerramento dos portões em ambos os turnos.

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A estrutura do exame abrange quatro áreas do conhecimento, compostas por 30 questões objetivas cada, além de uma proposta de redação aplicada no período vespertino. Para quem busca a certificação do ensino fundamental, a etapa da manhã aborda Ciências Naturais e Matemática, enquanto a tarde é dedicada a Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, História, Geografia e Redação. Já para os candidatos ao diploma do ensino médio, o teste matutino abrange Ciências da Natureza e suas Tecnologias, reunindo Química, Física e Biologia, além de Matemática e suas Tecnologias. No segundo turno, os candidatos respondem a questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, englobando História, Geografia, Filosofia e Sociologia, além da confecção da redação.