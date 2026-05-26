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EMS: estratégia de preço do Ozivy busca manter atratividade para farmácias

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 11:02:00 Editado em 26.05.2026, 11:16:08
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A estratégia de precificação do Ozivy (semaglutida) foi desenhada para equilibrar a acessibilidade ao paciente e a rentabilidade para o varejo farmacêutico, em meio à entrada da companhia em um mercado altamente competitivo, disse o vice-presidente da EMS, Marcus Sanchez.

Segundo o executivo, a definição do preço leva em conta não apenas a necessidade de ampliar o acesso ao tratamento, mas também a manutenção de margens atrativas para farmácias e redes. A avaliação da companhia é que um posicionamento excessivamente agressivo poderia comprometer o engajamento do canal de distribuição.

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Nesse sentido, a EMS busca estruturar uma política comercial que preserve o interesse do varejo, ao mesmo tempo em que oferece um produto mais competitivo ao consumidor final. "A gente avalia o equilíbrio entre acessibilidade ao paciente e margem do canal", indicou.

A estratégia inclui ações específicas para estimular a adesão das farmácias, com foco em capilaridade e na presença do produto nos pontos de venda. A companhia entende que o sucesso do lançamento depende não apenas do preço, mas também do alinhamento com o varejo farmacêutico, considerado peça-chave na distribuição e na recomendação do medicamento.

Produção

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A EMS decidiu concentrar seus esforços produtivos no Ozivy (semaglutida) após normalizar os estoques de liraglutida, em uma estratégia para garantir um lançamento robusto e atender à demanda do novo medicamento.

Segundo o vice-presidente da companhia, Marcus Sanchez, a unidade dedicada a produtos da classe GLP-1 já opera com foco total na semaglutida. Com o abastecimento de liraglutida considerado resolvido tanto internamente quanto no mercado, a empresa redirecionou sua capacidade industrial para o novo produto.

A estratégia envolve não apenas a produção, mas também a estruturação do abastecimento, ações de propaganda médica e iniciativas de suporte ao paciente, com o objetivo de estimular o início e a continuidade do tratamento. A companhia avalia que esse acompanhamento é essencial, sobretudo por se tratar de doenças crônicas como o diabetes.

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O Ozivy foi aprovado com indicação voltada ao tratamento de diabetes, embora a EMS reconheça o potencial de uso em obesidade e planeje, no futuro, buscar a ampliação da bula para essa finalidade. Enquanto isso, a empresa mobiliza equipes médicas, regulatórias e comerciais para sustentar o lançamento e ampliar o acesso ao medicamento.

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Anvisa Aprovação caneta emagrecedora EMS LANÇAMENTO precificação
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