Empresas de apostas esportivas investem em bônus de boas vindas

O segmento das apostas esportivas segue em alta e cada vez com mais empresas se regularizando para operar no mercado. Vale destacar que, mesmo sem legalização das apostas físicas, é possível apostar residindo no Brasil.

Basta entrar em uma casa de apostas online, operação permitida desde 2018. Portanto, é possível usufruir das plataformas de apostas tranquilamente, sem infringir a lei, unindo o entretenimento com os possíveis ganhos.

Com um mercado tão concorrido, as casas de apostas precisam buscar diferenciais para atrair novos clientes. Para isso, um dos principais recursos são os bônus de boas-vindas, uma carta na manga para captar clientes.

Bônus de boas-vindas: como funcionam?

Diversas empresas estão adotando o bônus de boas-vindas e cada casa tem a sua forma de bonificar. Na Betano Apostas, por exemplo, o cliente recebe 100% após o primeiro depósito, ou seja, caso coloque R$ 100, receberá o mesmo valor em bônus.

É o método mais comum seguido por diversos operadores, cada um definindo o seu limite. Além disso, é importante ressaltar que antes de optar por uma casa e o seu bônus, é importante ler os termos e condições para compreender como funciona a promoção.

Existe o rollover, que são os requisitos para cumprir e aproveitar cada promoção. A maioria das empresas define uma data, como 30 dias para cumprir o mesmo. Além disso, uma cotação mínima é definida para as apostas com os bônus e, por fim, o valor que precisa girar. Vamos para um exemplo comum:

Rollover de 5 vezes, odds mínimas de @1.20 e prazo de 30 dias. Neste exemplo, se receber R$ 100 em bônus, será necessário apostar o mesmo valor 5 vezes. Portanto, ao fazer três apostas de R$ 20, terá realizado R$ 60 em apostas, independente do resultado delas.

Se o apostador cumprir o rollover, ou seja, no caso do nosso exemplo, atingir R$ 500 em apostas com odds mínimas de @1.20 e no prazo de 30 dias, terá desbloqueado o saque do bônus. Dessa forma, não importa se resta R$1 ou R$1000 no saldo do bônus, o mesmo vai para a sua carteira e poderá ser utilizado em apostas comum ou retirado.

Porém, se no meio do percurso o bônus zerar, aí o apostador perde a bonificação. Caso a data seja atingida sem o cumprimento do rollover, o saldo também será zerado.

Como apostar?

Para fazer apostas é necessário ser maior de idade, ou seja, ter ao menos 18 anos. Atendendo a esse único requisito, qualquer pessoa pode criar uma conta em uma casa de apostas e fazer as suas entradas tranquilamente.

É possível apostar no futebol e muito mais, de acordo com as opções disponíveis na casa de apostas escolhida. Aposte sempre com muita responsabilidade e utilize o bônus de boas-vindas com sabedoria.