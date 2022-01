Da Redação

Empresário morre após esposa militar atirar contra ele

Após passar mais de 50 dias internado, o empresário Bruno Piva Júnior, de 52 anos, não resistiu e morreu na manhã de terça-feira (25). Ele sofreu um disparo de arma de fogo, efetuado pela esposa, de 41, que é tenente do Exército. O tiro atingiu o tórax de Bruno.

continua após publicidade .

O crime ocorreu no início de dezembro de 2021, em Praia Grande, São Paulo. Na época, as autoridades receberam a informação de que um homem havia sido baleado.

Quando chegaram na residência do casal, encontraram a esposa da vítima e a indagaram sobre o caso. Ela alegou que o marido havia sido ferido durante uma tentativa de assalto. Ainda de acordo com a mulher, o autor dos disparos teria fugido do imóvel.

continua após publicidade .

No entanto, durante as buscas na casa, a polícia encontrou uma pistola embaixo de um veículo estacionado na garagem. Confrontada, ela admitiu o crime.



A responsável pelo tiro foi presa em flagrante.