Empresário morre afogado em confraternização com funcionários

Um empresário de 43 anos morreu nessa quarta-feira (20) durante uma confraternização no município de Sério, no Rio Grande do Sul. A vítima, identificada como Natalício Luís da Rosa, teria entrado no Rio Arroio Sampaio, dentro de uma área de camping, e acabou sendo puxado pela correnteza.

De acordo com as informações das autoridades, a vítima ficou submersa por aproximadamente 10 minutos. Pessoas que participavam da festa de fim de ano se uniram para socorrer Natalício, mas não obtiveram êxito em retirá-lo do rio.

O homem morreu no local. Natalício deixa dois filhos e esposa.

Ele era presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Calçados e Vestuário de Santa Clara do Sul e sócio de uma empresa de alimentos congelados. O corpo dele foi encaminhado ao Departamento Médico de Legal. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Em nota, a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Calçado e do Vestuário do RS manifestou pesar pela morte do empresário. Confira:

"É com profundo pesar que a Federação dos Trabalhadores do Vestuário do Calçado do Rio Grande do Sul (FETICVERGS) recebe a triste notícia do falecimento do companheiro Natalício Luís da Rosa, presidente do Sindicato do Calçado e do Vestuário de Santa Clara do Sul.



A trajetória do companheiro Natalício foi marcada pelo comprometimento e dedicação à luta pelos direitos dos trabalhadores. Sua ausência deixa um vazio irreparável, e sua memória será honrada por todos que compartilharam com ele ideais e desafios sindicais. Uma pessoa sempre com um grande sorriso e simpatia, alma cativante e cheia de humildade.

Que a solidariedade e o apoio mútuo possam, de alguma forma, amenizar a tristeza que todos sentimos. Todos e todas que integram nossa federação estão de luto.

Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família enlutada, em especial à esposa e filhos, desejando força e solidariedade para superar tão inestimável perda".

