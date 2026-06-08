Empresário força idoso em situação de rua a pintar barba e cabelo em troca de doações; veja

Um vídeo que ganhou grande repercussão nas redes sociais mostra um idoso em situação de rua tendo o cabelo e a barba tingidos de vermelho por um empresário em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. As imagens foram gravadas no dia 9 de maio, mas passaram a circular com força na internet no último domingo (07). (Vídeo abaixo)

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Nas gravações, o homem de 83 anos demonstra desconforto e hesita em aceitar a mudança no visual. Mesmo assim, o empresário insiste para que ele participe da ação e afirma que poderia retirar as roupas que havia doado caso o idoso recusasse o procedimento.

Em determinado momento do vídeo, o empresário oferece R$ 50 ao idoso, que acaba aceitando participar. Depois, ele aparece com os cabelos e a barba completamente tingidos de vermelho.





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Foto: @RioPretoRegiao/Divulgação Foto: @RioPretoRegiao/Divulgação

A cena gerou forte repercussão e críticas nas redes sociais. Diante da situação, a Secretaria Municipal de Assistência Social divulgou uma nota de repúdio, classificando o episódio como vexatório e humilhante.

Segundo o órgão, o idoso é acompanhado pelos serviços de assistência social do município e vive em situação de vulnerabilidade social, agravada pelo uso de drogas. A secretaria informou ainda que pretende encaminhar o caso à Defensoria Pública para análise das medidas cabíveis.

O empresário Renato Eugênio, que aparece nas imagens, se pronunciou após a repercussão. Em vídeo enviado à imprensa, ele afirmou que a situação ocorreu em tom de brincadeira e negou qualquer intenção de humilhar o idoso.

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Segundo Renato, os dois se conhecem há muitos anos e ele costuma ajudá-lo frequentemente. O empresário também pediu desculpas às pessoas que interpretaram a atitude de forma negativa.

Até o momento, o idoso e familiares dele não foram localizados para comentar o caso.





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Informações: Uol

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