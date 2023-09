Empresário é morto a tiros dentro do próprio estabelecimento; vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Um homicídio foi registrado na madrugada desta quinta-feira (14). Um empresário foi morto com tiros à queima-roupa dentro de seu próprio estabelecimento, um bar, que foi inaugurado há pouco mais de uma semana. Uma câmera de segurança registrou o crime (assista abaixo).

Através das imagens do circuito de monitoramento, é possível ver um homem chegando ao ponto comercial em uma moto e indo rapidamente em direção à vítima, identificada como Hudson Bispo de Oliveira, de 29 anos.

Vários disparos à queima-roupa são efetuados contra o empresário. Os clientes ficaram desesperados com o barulho dos tiros.

O atirador, por sua vez, fugiu logo na sequência.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para um hospital, mas, infelizmente, não resistiu.

Moradores da região relataram à polícia que Hudson se negou a pagar taxas cobradas por milicianos para manter o bar aberto. As autoridades trabalham com essa hipótese como a motivação do crime.

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso e busca identificar o atirador que aparece nas imagens. O fato foi registrado em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Assista:

Com informações do G1.

