Empresário é executado com 10 tiros dentro de Hilux

Um empresário, de 39 anos, foi executado com, pelo menos, 10 tiros, em frente ao trabalho, uma empresa de venda de veículos de Santa Maria. O crime ocorreu nesse domingo (1º/4) e é tratado como homicídio pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). A vítima, de 39 anos, chegou a ser socorrida pelo próprio irmão, que estava, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

André Oliveira de Menezes vinha de Lago Azul (GO) para trabalhar. Dirigindo uma Hilux prata, a vítima estacionou o veículo em frente ao estabelecimento e, ao descer, foi surpreendido por um suspeito, que desembarcou de um carro, colocou uma máscara e efetuou os tiros. Após matar o comerciante, o autor entrou no automóvel e fugiu.

O Correio apurou que o irmão de André estava próximo ao local do crime, em um campo sintético, e correu para socorrê-lo. Aos policiais, ele disse que o empresário era registrado como caçador, atirador e colecionador (CAC) e portava uma pistola no momento do crime. Segundo ele, o armamento teria sido levado pelo criminoso. A Polícia Militar do DF foi acionada e, no local, os militares encontraram várias cápsulas de calibre .40.

Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso. A 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) segue com as investigações para elucidar a motivação do crime.

