Empresário de 30 anos morre esmagado por saco com 1 tonelada de soja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O proprietário de uma empresa de grãos, um homem de 30 anos, morreu após um saco com uma tonelada de soja cair sobre ele enquanto trabalhava no Distrito Industrial de Uberlândia. O acidente ocorreu por volta das 14h30 deste sábado (8).

continua após publicidade .

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que esteve no endereço, os funcionários estavam empilhando bags de soja na empresa quando o acidente ocorreu. No momento em que um dos sacos estava suspenso, a corda que o segurava se soltou, caindo sobre o empresário que passava ao lado.

-LEIA MAIS: Ônibus com 50 passageiros fica sem freio na rodovia BR-376

continua após publicidade .

Ainda conforme os bombeiros, a embalagem acertou o empresário em 'cheio'. A vítima sofreu politraumatismo, não resistiu aos ferimentos causados e morreu no local. As equipes da perícia e da Polícia Militar (PM) também estiveram no local e atenderam a ocorrência.

Siga o TNOnline no Google News