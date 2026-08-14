Empresário brasileiro morre após sofrer acidente enquanto esquiava na Argentina

O empresário paulista Tiago Guimarães Pellegrini, de 44 anos, morreu após sofrer um acidente enquanto praticava esqui em Ushuaia, na Argentina. O acidente ocorreu em 7 de agosto. O Ministério das Relações Exteriores informou que, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires, acompanhou o caso e manteve contato com a família do brasileiro, à qual prestou assistência consular.

Segundo familiares, as condições climáticas mudaram repentinamente enquanto Pellegrini esquiava. Ele caiu e atingiu uma rocha com a região do peito. O empresário foi socorrido e levado a um hospital. A família afirma que a unidade de saúde não tinha estrutura adequada para a gravidade do caso. Pellegrini não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. As informações foram enviadas pela família ao portal G1.

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Nas redes sociais, a empresa Perfecta Agrodrones lamentou a morte de Pellegrini e destacou a participação do empresário na construção do negócio. "Tiago foi muito mais do que um sócio. Foi parte essencial da construção da Perfecta, dos desafios enfrentados, das conquistas celebradas e de tantos momentos que ficarão para sempre na nossa memória", diz a publicação.

A empresa afirmou ainda que o trabalho e a trajetória do empresário deixaram um legado. "Sua presença, seu trabalho e tudo o que construiu ao nosso lado deixaram marcas que o tempo não será capaz de apagar", escreveu. "Tiago, sua história permanece conosco. Seu legado continuará vivendo em tudo o que ajudou a construir."

A jornalista Monica Salgado também prestou uma homenagem a Pellegrini nas redes sociais. Ela contou que os dois eram primos, mas haviam sido criados como irmãos, e relembrou momentos que compartilharam desde a infância.

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"Meu irmão. Nascemos primos, fomos criados como irmãos", escreveu. Monica lembrou que Pellegrini foi seu padrinho de casamento e que ela também era madrinha dele. "Falávamos de política, de vinhos, da vida. Você sabia falar sobre qualquer coisa. Era difícil acompanhar seu QI. Adorava seu humor ácido", afirmou.

Na publicação, Monica também relembrou o último encontro dos dois, ocorrido cerca de um mês antes da morte. Segundo ela, Pellegrini havia contado que os negócios estavam prosperando. "Era, sem dúvida, o melhor momento da sua vida", escreveu.