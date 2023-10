Empresária morre após ser atingida por portão eletrônico com defeito

Uma empresária, de 43 anos, morreu após ter sido atingida pelo portão eletrônico da própria casa em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (17), quando Rivana Ferreira estava abrindo o portão com as mãos e o cabo de aço arrebentou. De acordo com familiares, o portão basculante estava com defeito.

Conforme apurações, a vítima teria saído com a mãe para ir ao supermercado e, ao chegarem na residência, ela estacionou o carro na entrada e desceu para abrir o portão. Os familiares da empresária contaram ainda que ela tentou usar o controle para abrir o portão, no entanto, não conseguiu por causa do defeito no motor.

A estrutura do portão é basculante, ou seja, ela abre para cima e permanece suspensa na horizontal enquanto está aberta. Com o rompimento do cabo de aço, o portão caiu inteiro sobre a empresária. Rivana chegou a socorrida pelo Samu e levada para o Hospital Municipal Universitário (HMU), mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.



Rivana era dona de uma loja de roupas no bairro em que morava, muito querida na região e faria aniversário no dia 23 de outubro. O Instituto Médico Legal (IML) deve realizar exames no corpo de vítima para identificar a causa da morte, que não foi revelada.



