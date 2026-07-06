Empresária morre após passar mal em corrida de rua

A empresária Nataly Alves, de 40 anos, morreu após passar mal ao concluir uma corrida de rua na noite de sábado (04), em São José de Piranhas, no Sertão da Paraíba.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local do evento e foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu e evoluiu a óbito pouco tempo depois. A causa da morte ainda não foi divulgada pelas autoridades médicas.

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Nataly era natural de Cajazeiras, deixa um filho de 17 anos e era proprietária de um estúdio de beleza especializado em procedimentos para sobrancelhas e cílios, além de cursar a graduação de Estética e Cosmética no Centro Universitário Santa Maria.

Ativa nas redes sociais, a empresária costumava compartilhar com seus seguidores a rotina de treinos e a paixão pelas corridas de rua. Recentemente, ela havia publicado registros de sua participação na 28ª Corrida da Fogueira, em sua cidade natal, onde celebrou a conquista de uma medalha, e já havia antecipado na internet que competiria no evento deste fim de semana em São José de Piranhas.

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A competição esportiva integrava a programação oficial promovida pela Prefeitura de São José de Piranhas. Em nota oficial, a gestão municipal lamentou profundamente o falecimento da participante e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

