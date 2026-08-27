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FATALIDADE

Empresária e estudante de Medicina morre em colisão frontal entre carro e caminhão

O impacto foi violento e deixou a vítima presa às ferragens, que acabou morrendo ainda no local

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Empresária e estudante de Medicina morre em colisão frontal entre carro e caminhão
Autor Foto: Redes Sociais

A empresária e estudante de Medicina Vitória Guedes Rodrigues Nunes Nicolau, de 29 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (26) após uma colisão frontal entre o carro que ela dirigia e um caminhão na CE-138, em Morada Nova, no interior do Ceará. O impacto foi violento e deixou a vítima presa às ferragens, que acabou morrendo ainda no local.

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A irmã de Vitória, Laura Guedes, que estava no banco do passageiro, e o motorista do caminhão ficaram feridos e foram socorridos. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente por meio da Delegacia de Polícia Civil de Morada Nova.

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Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas.

Quem era Vitória Guedes

Moradora de Jaguaribe, Vitória era casada e cursava o 8º semestre de Medicina em uma instituição privada de ensino superior em Iguatu. Ao lado da irmã Laura, era proprietária da loja de roupas Alala Beauty, com unidades em Jaguaribe e Iguatu. Amigos a descreveram como alguém que “estava realizando o sonho tão aguardado de ser médica, se casou com o amor da vida dela, com lojas de sucesso e tudo o que ela sempre sonhou”.

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Morte gerou comoção

A Prefeitura de Jaguaribe divulgou nota de pesar, expressando solidariedade e desejando força aos familiares e amigos. O Instituto de Educação Médica de Iguatu (Idomed), onde Vitória estudava, também lamentou a morte e destacou a convivência da estudante com a comunidade acadêmica, além de prestar apoio à família — especialmente ao marido de Vitória, que é professor da instituição.

O sepultamento da jovem ocorreu na tarde desta quinta-feira (27) em Jaguaribe. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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